Nyt viidennen kerran järjestetty Hämärän kaupan ilta starttasi juuri Parikkalan keskustassa. Mukana on noin 40 eri yrtystä ja yhdistystä ja tarjolla tietysti monenlaista syksyn sadosta alkaen. Tänä iltana myös ruokatarjonta on runsasta, sillä pop up-ravintoloita on avattu pääkadun varteen.

Parikkalan-Rautjärven Sanomien toimisto palvelee tietysti myös kello 20:een. Tervetuloa!