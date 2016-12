Orpokotijuhien virrenveisuu päätyi levylle

Muistoja on paljon. Lapsena Orpokotijuhlilla oli tietenkin usein tylsää saarnojen ja virsien kaikuessa, mutta tunnelma oli kuitenkin turvallinen ja rauhoittava. Hyviä muistoja on myös majoituspaikoista, varsinkin Kiivereiltä. Alle parikymppisenä kävin juhlilla seurakuntanuorten porukan kanssa, ja tuolloin tuli kuunneltua saarnojenkin sanomaa, muistelee juuri debyyttilevyn Orpokotijuhlat Saarella tehnyt Lauri Ainala (33).

Ainalan isänpuoleinen suku on lähtöisin Uukuniemeltä: isän äiti oli Mensuvaarasta ja isän isä Niukkalasta.

– Isäkin on syntynyt ja viettänyt lapsuutensa Uukuniemellä. Setäni asuu perheineen siellä nykyäänkin.

Lauri Ainala on Savonlinnasta, mutta asuu juuri nyt perheensä kanssa väliaikaisesti Tampereella.

Hän on ollut mukana tekemässä noin kymmentä levyä, ja keikkakalanteriin on tullut merkintöjä muun muassa Roskilde festivaaleilta ja kuluneen kesän Flow festivaaleilta Helsingistä. Musiikkivideoita Ainala on tehnyt muun muassa Asalle, Ruger Hauerille, Joose Keskitalolle ja Sami Kukalle. Dokumenttielokuvallaan Unien Savonlinna on ollut näytöksiä kotimaan lisäksi ulkomaisilla festivaaleilla.

Marraskuussa julkaistava Orpokotijuhlat Saarella on virsiambient-levy (”ambient”= musiikin tyylilaji, jossa keskitytään etenkin tunnelman luomiseen).

– Orpokotijuhlien tunnelma ja äänimaailma ovat ainutlaatuisia. Harmi vaan, että kävijöiden ikääntyessä väki vähenee vuosi vuodelta. Toisaalta tuo hidas kuihtuminen luo oman surumielisen lisänsä tunnelmaan, Ainala toteaa.

Hän kertoo miettineensä jo pidemmän aikaa jonkinlaisen virsiambient-levyn tekemistä.

– Ja tuota pohtiessani tajusin, että se täytyy tehdä nimenomaan Orpokotijuhlilla äänitetystä materiaalista. Levy on jonkinlainen antiteesi käsittelylle, jonka kohteeksi virret ovat aiemmin joutuneet esimerkiksi Samuli Edelmannin ja kumppaneiden toimesta. Heidän tulkintansa pyrkii olemaan mahdollisimman helppotajuista ja eksoteerista, kun taas itse lähestyn aihetta täysin subjektiivisesti ja esoteerisesti.

– Orpokotijuhlat on aika pienen piirin tapahtuma, joten siinä mielessä kokemus juhlista jo itsessään on jollain tavalla esoteerinen (=salainen, sisäpiirille tarkoitettu).

– Juhlilla on myös edelleen käytössä vanhat kovaääniset, joita on laitettu ulos tolppien nokkaan. Niistä tulee ihan omanlaisensa soundi, varsinkin äänen sekoittuessa hepokattien siritykseen, joka kuuluu kaikkialla ulkosalla, Lauri Ainala kuvailee.

– Virrenveisuussa säväyttävät sävellykset, sanoitukset ja ennen kaikkea äänimaailma, joka muodostuu seurakunnan veisatessa: se on kuin aallokkoa.

Yhdestä levyn kappaleesta on jo julkaistu Youtubessa musiikkivideo. Siinä Orpokotijuhlien virrenveisuuta on kuvitettu melko kolkoin ja tummin sävyin: kamera kuvaa muun muassa satavuotiaasta talosta löytynyttä kissan ruumista.

– Erosin kirkosta jo vuosia sitten ja joltain kantilta katsottuna levyn musiikki on antikristillistä. Toisaalta Edelmann ja Cheek ovat esittäneet kirkossa kappaleen Parempi mies... Miten Jeesus olisi tuohon reagoinut?

Musiikkivideo: https://youtu.be/UCNNfN__4ig