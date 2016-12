Joustavuus ja palvelualttius kantavat

Rautjärven Änkilässä Vankkapuu Oy:llä on juhlistettu kolmekymppisiä. Toimitusjohtaja Mikko Vanhatalon mukaan hyvä vakiintunut asiakaskunta ja työhönsä sitoutunut ammattitaitoinen henkilöstö ovat taanneet yrityksen menestyksen myllerrysten keskelläkin.

– Vaikka liikevaihto onkin huippuvuosista pudonnut, ei työntekijöiden lomautuksiin ole tarvinnut lähteä aikoihin.

Vankkapuu, joka syntyi 30 vuotta sitten lopettaneen Veljekset Jäppinen veneveistämön paikalle, valmistaa Simpeleellä kuormalavoja ja rullanpäätulppia sekä kierrättää rullien hylsyjä. Kuutostien laidassa sijaitsevan suuren teollisuusrakennusryppään lisäksi Vankkapuulla on tehtaalta vuokrattu, kuormalavat valmistava ja täysin automatisoitu teollisuushalli entisessä Sahaniemessä.

Konttorin yhteydessä on vähittäisasiakkaille tarkoitettu puu- ja rautakauppa sekä muita tuotteita myyvä myymälä, josta laudat, lankut ja levyt saa halutessaan määrämittaan leikattuina.

Toinen iso yksikkö on Joutsenon Honkalahteen 2007 valmistunut, muun muassa ympärihöylättyjä tuotteita puualan tukkuliikkeille toimittava höyläämö. Tuotteisiin kuuluu pienissä määrissä myös osien valmistusta alihankintana.

Anteron nyt eläkkeellä oleva puoliso Arja on alusta alkaen työskennellyt yhtiön toimistossa. Työntekijöitä Simpeleellä on 15 ja Joutsenossa yhdeksän.

Kuvassa Mikko Vanhatalo (oik.) ja yhtiön perustanut, nyt kiinteistöyhtiön toimitusjohtaja ja Vankkapuun hallituksen jäsen Antero Vanhatalo. (Kuva: Erik Luukkanen)