Hyvinvointikeskus avataan Parikkalassa torstaina

Parikkalan terveysasema muuttuu hyvinvointikeskukseksi ensi torstaina. Avajaisten jälkeen saman katon alla, vanhassa tutussa paikassa, tarjotaan terveyspalvelujen lisäksi myös sosiaalipalveluja. Muuta hyvinvointia tukevaa toimintaa järjestetään esimerkiksi järjestöyhteistyönä.

Eksotessa on kahden vuoden sisällä muutettu jo kuusi terveysasemaa hyvinvointiasemiksi palveluverkkosuunnitelman mukaisesti. Hyvinvointikeskus on tilana isompi kuin hyvinvointiasemat, jolloin saman katon alle on mahdollista koota laajemmin myös erityistason palveluja ja konsultaatiota. Parikkalan hyvinvointikeskusta puoltaa myös kunnan sijainti suhteessa Eksoten muihin palveluihin sekä väestörakenne ja palvelutarve.

Terveysaseman toimintaan verrattuna uutta on palveluohjaajan vastaanotto, joka on Parikkalassa avoinna myös ilman ajanvarausta maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin kello 8–12.

Tutuissa tiloissa toimivat jatkossakin lääkäri- ja hoitajavastaanotto, hammashoitola, laboratorion näytteenotto, röntgen, fysioterapia, neuvola ja aikuisten psykososiaalisia palveluja.

Kuntalaisia kutsutaan mukaan vertaisohjaajatoimintaan kehittämään hyvinvointikeskuksen palveluja. Vastaavaa toimintaa on esimerkiksi Ruokolahden hyvinvointiasemalla.

Hyvinvointikeskuksen avajaisissa ensi torstaina 15.12. kello 10–12 tervetulopuheenvuorot kuullaan Eksoten terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhulalta ja Parikkalan kunnanjohtaja Vesa Huuskoselta.