Asemanseudulle tulossa uusi kauppa

Kauppatoiminta on jatkumassa Rautjärven Asemanseudulla. Kolme yrittäjää on kiinnostunut pitämään kauppaa siellä. Yhden kanssa käydään parhaillaan lisäneuvotteluja. Kunta on varannut 80 000 euroa uusien kauppatilojen kunnostamiseen. Parhaillaan kunta tutkii sitä, minne kirjasto voidaan siirtää kaupan tieltä.

Kauppaa kaavaillaan Rautjärventien varteen liiketaloon, jossa jo toimii muun muassa kahvila-kioski. Talon toinen päätyhuoneisto on tyhjillään ja sen vieressä olevan kirjaston kunta suunnittelee tyhjentävänsä pois kaupan tieltä. Parhaillaan kunta käy neuvotteluja päätyhuoneiston ostamisesta omistukseensa yksityisomistajalta.