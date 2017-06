Pankkikortit vääriin käsiin

Poliisi tutkii Rautjärven Simpeleellä ja Parikkalan Särkisalmella tehtyjä rikoksia, joissa asunnoista on anastettu pankkikortit ja muuta omaisuutta.

Rikoksentekijät ovat esiintyneet myyjinä, jolla verukkeella he ovat päässeet asuntoihin sisälle. Asuntojen sisältä on anastettu pankkikortit. Tekijät ovat saaneet tietää korttien tunnusluvut, joilla asianomistajien pankkitileiltä on saatu nostettua rahaa huomattava määrä.

Rikokset tapahtuivat sunnuntaina 12. maaliskuuta. Tekijöiksi epäillään kahta noin 30-vuotiasta naista, joiden henkilöllisyys ei ole vielä poliisin tiedossa. Tutkittavana on kaksi tekoa, joita molempia tutkitaan varkautena ja törkeänä maksuvälinepetoksena.

Poliisi korostaa, ettei pankki- tai luottokortin tunnuslukua saa antaa kenellekään ja että tunnuslukua on säilytettävä erillään korteista.

Poliisi toivoo mahdollisia vihjeitä puhelimitse numeroon 0295414642 (arkisin klo 08-12), vihjenumeroon 0295 414 559 tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.kaakkois-suomi(at)poliisi.fi.