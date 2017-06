Kesäteatterin näyttämö saa katteen

Parikkalan kesäteatterissa urakoi parhaillaan kaivinkone, joka kaivaa perustuksia näyttämön päälle pingotettavalle katteelle. 230 neliön suuruinen muovinen kate on tarkoitus levittää näyttämön päälle helatorstaita edeltävällä viikolla.

-Kate tulee peittämään katsomon ja näyttämön reunassa olevan aitan välisen alueen, kertoo Harri Rissanen Parikkalan teatteriyhdistyksestä.

Kesäteatterin katsomo katettiin reilut pari vuotta sitten, ja siitä asti suunnitelmissa on ollut myös näyttämön kattaminen. Mallia on haettu lähikaupungeista, ja muun muassa Olavinlinnassa on kesäisin kate samalta toimittajalta. Kokonaiskustannukset ovat 52 000 euroa, josta Leader-raha kattaa puolet. 10 000 euroa yhdistys sai Säästöpankki-säätiöltä.

Kate korjataan pois talveksi.