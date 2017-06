Satavuotias työkkäri

Paperiosasto 25:n omistama Simpeleen työväentalo on nähnyt 100 vuoden aikana paljon. Vuosiin mahtuu myös merkittävää työväestön ja koko maan historiaa. Suomen itsenäistymisen jälkeen maa ajautui kansalaissotaan, joka näkyi myös Simpeleellä, vaikka alue ei varsinaista sotatoimialuetta ollutkaan. Tuon ajan tapahtumiin liittyi myös työväentalon takavarikko, jona aikana tehtaan työväki ei voinut käyttää omaa, itse rakentamaansa taloa ollenkaan.

Talon omisti alkujaan työväenyhdistys, jolta se siirtyi 1967 paperiosastolle. Ison talon isännöinti ei ole ollut aina "ruusuilla tanssimista", vuosiin on kuulunut muun muassa lukematon määrä talkootyötunteja, kun taloa on remontoitu. Viimeksi on uusittu lämmitysjärjestelmä ja kohennettu keittiö- ja ravintolatilaa.

Ensi sunnuntaina, vappuaattona, perinteisiä vappujuhlia vietetään vähän "pidemmän kaavan" mukaan eli 100-vuotiasta taloa juhlien.

Talosta ja sen kiinnostavasta historiasta lisää to 27.4. lehdessä.