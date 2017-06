Kägöne uusiutuu

Parikkalassa seitsemän vuoden odotus saa vapun jälkeen palkintonsa, kun suljettuna ollut hotelli-ravintola Kägöne avaa ovensa.

– Tavoitteena on avata toukokuun ensimmäisellä viikolla, yrittäjä Tiina Vuolli toteaa.

Arktiset Kiinteistöt Oy osti Kägösen Parikkalan Osuuspankilta, joka puolestaan oli lunastanut sen viime vuonna konkurssipesältä. Maaliskuun alusta alkaen Kägöstä on kunnostettu urakalla. Suurin remontti on tehty keittiötiloissa, jotka on uusittu katosta lattiaan koneistusta myöten. Myös hotellihuoneet ovat saaneet uuden ilmeen. Tähän päivään on tuotu myös ravintolasalia, joka viimeisenä silauksenaan saa uudet kalusteet.

Kaiken kaikkiaan Kägöstä nykyaikaistetaan, mutta Tiina Vuollin mukaan vanhaa kunnioittaen ja tilan arvokkuus säilyttäen.

Kiireellisimmät työt tehdään ensin, mutta kunnostamista riittää avaamisen jälkeenkin. Rakennuksen ulkopuolisiin ja pihatöihin päästään vastaa sään lämmetessä.