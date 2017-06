Luontovisaa voi seurata myös Yle Areenassa

Luontovisa 2017 on Lappeenranta-Parikkala-Savonlinna-Kitee-alueen peruskoululaisille suunnattu lintuje ja kasvien tunnistuskisa, joka järjestetään Parikkalassa ensi tiistaina.

Tapahtuma on jatkoa viime vuoden vastaavalle visalle. Tänä vuonna osallistujia on yhteensä 180. Alakouluja on mukana 16 ja yläkouluja 11.

- Luontovisan tavoitteena on innostaa koululaisia opettelemaan kaakkoisen Suomen lintu- ja kasvilajeja, toteavat kisan kehittäjät Eija ja Jouko Tykkyläinen.

- Lähimetsissä ja rannoilla on entistä kiinnostavampaa liikkua, kun tunnistaa muutaman lintu- ja kasvilajin. Joillekin luonnon seuraamisesta voi kehittyä elämänikäinen harrastus.

Alueen peruskouluille on lähetetty kutsukirje helmikuussa. Visaan ilmoittautuneille kouluille lähetettiin harjoittelumateriaaliksi usb-tikulla tietokoneohjelma, joka sisältää 100 lintua ja 100 kasvia. Tietokoneohjelman ovat suunnitelleet ja toteuttaneet Jouko ja Eija Tykkyläinen. Visatapahtuman järjestelyistä vastaavat heidän lisäkseen Parikkalan kunta ja monet vapaaehtoiset. Visailupaikka Parikkalassa on Kirjolan koulun auditorio.

Luontovisassa on kolme sarjaa: klo 10-11 luokat 1-3, klo 11-12 luokat 4-6 ja klo 12-13 luokat 7-9.

Kaikissa sarjoissa visailu tapahtuu kaksihenkisine joukkuein. Samalta koululta voi kuhunkin sarjaan osallistua 2-3 joukkuetta. Jokaisen sarjan kolme parasta joukkuetta palkitaan. Tulokset julkistetaan Parikkalahallissa kello 13.30.

Tänä vuonna kisaa pääsee seuraamaan myös suorana Yle Areenassa, kello 10-13.

Jutun kuvassa kehrääjä (Jouko Tykkyläinen)

- Kevätkesän yönä voi linturetkeilijä kuulla kehrääjäkoiraan pehmeää soidinsurinaa tai nähdä sen kevyttä saalistuslentoa hakkuuaukean tai tieuran yllä, kuvaaja vinkkaa.