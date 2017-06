Raittiremmakoihin valmiina

Parikkalassa kokeillaan perjantaina uutta. Piian Raittiremmakat on paikallislehden ja yritysten ideoima kesänavaustapahtuma, jolla haetaan vireyttä kylälle syksyn Hämärän kaupan illan tapaan. Sapluunakin on samanlainen, mukana olevat yritykset palvelevat tavallista pitempään pitäen ovia auki vielä illallakin. Asiakkaita houkutellaan tarjouksin ja osalla on oheisohjelmaa. Mukaan on ilmoittautunut lähes 30 yritystä ja yhdistystä.

Yksi tapahtumakelkkaan heti hypänneistä on kahvila-ravintola Karpalo.

– Heti ja empimättä ilmoittauduttiin mukaan. Toivottavasti sää on lämmin, ihmiset liikkuvat ja tapahtumasta tulee yhtä hyvä kuin syksyinenkin on, yrittäjät Johanna Huikko ja Katja Jaatinen toteavat.