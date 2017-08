Parikkalan torirantaan ulkokuntosali

Parikkalan liikuntamahdollisuudet sen kuin petraantuivat, kun torirannassa keskustassa otettiin maanantaina käyttöön uusi ulkokuntosali. Simpelejärven rannalla olevan kuntoilupaikan ensimmäisinä käyttäjinä saivat kunnian olla + 65-ikäiset naiset ja miehet, jotka käyttävät aktiivisesti myös liikuntahallin kuntosalia. Vapaa-aikaohjaaja Jari Venhovaaran mukaan senioreiden ryhmissä käy säännöllisesti noin 70 kuntoilijaa.

Ulkokuntosalille on hankittu välineet, joilla pystyy treenaamaan keskeisimpiä lihasryhmiä kuten soutolaite, jalkaprässi ja ylätalja. Erillisiä painoja ei ole vaan liikkeet tehdään kehon omalla painolla. Tehoa voi lisätä tekemällä esimerkiksi ylävartalon liikkeitä niin, että jalat tai toinen jalka on ilmassa, ohjeisti Venhovaara.

- Alue on helposti saavutettavissa ja hienolla paikalla, tässä voi kuntoilla hienoa järvimaisemaa katsellen. Ja kun vieressä on lasten leikkipuisto, tänne voi tulla koko perheen voimin. Aikuiset voivat kuntoilla ja lapset leikkiä leikkipuistossa, hän toteaa. Ulkokuntosalin laitteet eivät sovellu lapsille, vaan ne on tarkoitettu aikuisille ja nuorille, yli 140-senttisille.

- Ei voi sanoa, etteikö Parikkalassa olisi liikuntamahdollisuuksia. Liikuntakulttuuri on hyvissä kantimissa, kiittelivät uuteen kuntosaliin tutustumaan tulleet Reino ja Raija Kokki.

Uusi kuntosali vihitään käyttöön Torirehveillä 8. heinäkuuta. Silloin julkistetaan myös paikan nimi, joka valitaan nimikisaan tulleiden ehdotusten pohjalta. Jari Venhovaarana mukaan nimiehdotuksia oli maanantaihin mennessä tullut jo noin 35.