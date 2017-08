Imatralla pörisee jälleen

Imatralla ajetaan viikonloppuna ainutkertaisesti sekä kilpaa että näytösajoja.

IMK juhlii 80-vuotista taivaltaan muun muassa järjestämällä näytösajot kisastarttien lomaan lauantaina ja sunnuntaina. Entisaikojen tähdistä ovat mukana muun muassa 16-kertainen Imatranajojen voittaja Giacomo Agostini, Teuvo Länsivuori, Kork Ballington, Jon Ekerold, Carlos Lavado ja Pentti Korhonen.

Imatralla on ajettu kilpaa 1953 ja tauon jälkeen 1962-1986. MM-pisteistä radalla kisattiin 1964-1982, jonka jälkeen EM-kisoja järjestettiin neljä vuotta. 30 vuoden tauon jälkeen viime kesänä kilpailtiin jälleen, nyt IRRC-osakisan muodossa.

Imatralla ajetaan IRRC (International Road Racing Championship) -sarjan kauden toinen osakilpailu. Päälähtö on IRRC superbike, jonka hallitseva mestari Vincent Lonbois lopetti sarjassa ajamisen, mutta edellisvuosien mestarit Sebastien Le Grelle ja Didier Grams jatkavat startaten suosikkeina kisaan. Le Grelle oli avausosakilpailussa Hollannin Hengelossa ylivoimainen, mutta kovan vastuksen hänellekin tulevat antamaan Markka Racingin kiteeläislähtöinen Erno Kostamo (kuvassa), Imatran oma Juha Kallio sekä Pauli Pekkanen.

Imatran Moottorikerho on saanut houkuteltua mukaan myös varsinaisia katurataspesialisteja Brittein saarilta. Esimerkiksi Michael Rutter on legendaarisen Man Saaren ajon tämänvuotinen voittaja.

Supersport-luokassa suomalaisista parhaimmat menestysmahdollisuudet on Sammy Ahosella ja Pauli Pekkasella. Oheislähtöinä ajetaan muun muassa sivuvaunujen eli nykyiseltä nimeltään superside-lähtö. Siihen suosikkina lähtevät viime vuoden maailmanmestarit Pekka Päivärinta ja Kirsi Kainulainen.

Teksti ja kuva: Jari Kontiokorpi