Parikkalassa juhlitaan 200-vuotiasta kirkkoa

Parikkalan kahtamoinen eli kaksoisristikirkko juhlii tulevana viikonloppuna. Tenori Jyrki Anttilan tähdittämä konsertti on kirkossa jo lauantaina, ja kirkkojuhlaa vietetään sunnuntaina. Juhlamessu alkaa kello 10 ja juhla kirkkokahvien jälkeen kello 12.30.

Juhlan aloittaa Parikanmäen kahtamoinen -näytelmä, jonka viimeiset harjoitukset (kuva) ovat kirkossa tänä iltana. Torstain kenraaliharjoitusta on kutsuttu seuraamaan Kirjolan koulun oppilaat. Marjaana Tykkyläisen kirjoittama ja ohjaama näytelmä käy kirkon historiaa läpi kaikkiaan 11 kohtauksessa. Rooleissa on paikallista väkeä, Marjaana Tykkyläinen on tyytyväinen siihen, että rooleihin on saatu todella niihin sopivat henkilöt. Mukana on myös lapsia.

Juhlassa julkistetaan myös Parikkalan kirkko 200 vuotta, keskellä pitäjää ja pitäjäläisiä -historiateos, joka tilattiin Jaana Juvoselta. Juhlassa kirjoittaja itse kertoo teoksesta Erkki Lemetyisen haastattelemana.

Musiikista vastaavat messussa juhlan kunniaksi koottu suurkuoro ja juhlassa Aivinat. Messussa saarnaa piispa Seppo Häkkinen ja juhlassa tervehdyssanoista vastaa kirkkovaltuuston puheenjohtaja Timo Neuvonen ja kunnan tervehdyksen tuo kunnanjohtaja Vesa Huuskonen.

Kirkkokahvit tarjoillaan pihalla, tarjoilun hoitavat vihreät sisaret eli Rajasotilaskotiyhdistys. Kirkkoherra Marja-Liisa Malmin mukaan juhlille odotellaan noin 400 vierasta.