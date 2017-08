Kiurunrannalla paljastetaan muistomerkki

Rautjärven sotahistoriallisten paikkojen kartoituksen seurauksena Kiurunrannantien varrella paljastetaan 25.8. Tampereen ja sen ympäristön miehistä koostuneen 18. divisioonan jääkärikomppanian muistomerkki asianmukaisine juhlineen Rautjärven aseman koululla.

Sotahistorian asiantuntija Tuomo Juntusen mukaan paikka ei ole sattuma. Korpjärvellä leiripaikkaa pitäneet sotilaat lähtivät juuri samaa tietä pitkin hyökkäykseen vihollista vastaan.

– Asiasta tekee erikoisen se, että divisioonaan ei yleensä kuulunut suoraan divisioonan komentajan alaisuudessa olevaa osastoa, puhumattakaan jääkärikomppaniaa. Silloinen eversti Aaro Pajari päätti tehdä kaikkien kovakuntoisimmista miehistä itselleen nyrkin, joka menee sinne minne hän haluaa. Perustettiin 150 miehen osasto – Pajarin nyrkki. Mukana oli huippu-urheilijoita, fyysisesti ja henkisesti kovakuntoisimmat miehet. Monet olivat jo Pajarin johdolla talvisodassa Tolvajärvellä kunnostuneita sotilaita.

Pajarin Poikien Perinneyhdistyksen puheenjohtajana toista vuotta toiminut kenraalimajuri evp Kalervo Sipi nostaa hattua Risto Pajarille ja Juntuselle heidän tekemästään tutkimustyöstä. Kiitokset saa myös Rautjärven kunta.

Kunnassa alulle pantu projekti alueen sotahistoriallisten paikkojen (noin 20) dokumentoinnista monin eri tavoin on miesten mukaan upea teko.

– Pelkästään Rautjärven kirkon alueella oli yksi rykmentti JR27, jossa oli runsaat 4000 miestä. Sen ajan historia on vielä kirjoittamaton lehti Rautjärven kunnassa, jossa asukkaat olivat evakossa. Ei ollut muistiin merkitsijöitä. Tietous näistä viidestä viikosta on meillä Pajarin Poikien Perinneyhdistyksellä, jonka ”Pajarin nyrkki” -kirjan julkistus on tulevassa juhlassa.

Simpelekään ei ole Juntuselle ja Sipille valkoinen alue kartalla. Sipin isä ja Juntusen appiukko lähtivät Änkilänsalon hyökkäykseen sieltä.