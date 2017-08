Parikkala puhdistamollaan edelläkävijä

Parikkalan jätevedenpuhdistamon rakentaminen etenee aikataulussaan. Valvomorakennus valmistuu lokakuussa ja prosessirakennus tammi-helmikuussa ensi vuonna. Lieterakennuksen rakennustyöt päästään aloittamaan keväällä, kun uusi prosessirakennus on koekäytetty ja otettu tuotantokäyttöön. Koko hanke valmistuu joulukuussa 2018.

Kunta on varautunut kuluvan vuoden talousarviossaan ja ensi vuoden taloussuunnitelmassa yhteensä viiden miljoonan euron kustannuksiin. ELY-keskuksen avustus on 750 000 euroa.

Parikkalassa tänään vieraillut ja puhdistamohankkeeseen tutustunut asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kehuu kuntaa ennakkoluulottomuudesta ja rohkeudesta kokeilla puhdistamorakentamisessa uutta membraanitekniikkaa.

– Tällaista hanketta Ely-keskuksen kautta totta kai tuetaan. Mukavaa, että hanke on edennyt näin pitkälle.

Kuvassa ministerille rakennustyön edistymistä esittelemässä rakentamispäällikkö Olli Summala.